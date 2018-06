My Friend Pedro erscheint 2019 für PC und Nintendo Switch

Was haben Knarren mit Bananen gemein? Gute Frage, der Bleigehalt kann es nicht sein. My Friend Pedro ist ursprünglich ein Browserspiel, was nun in überarbeiteter Form seinen Weg auf die Nintendo Switch und den PC findet. Pedro – der definitiv nicht mit Bananen schießt – kann in dem 2D-Actiontitel neben einigen Akrobatikeinlagen mit ordentlich Geballer beeindrucken. Abgerundet wird die Action durch die Nutzung der Umgebung und natürlich slow motion. Auf welche Art Gameplay ihr euch freuen dürft, zeigt der Bananas Trailer von My Friend Pedro. Nun mal im Ernst, was haben Bananen mit 2D Balleraction zu tun?! Wie auch immer, erscheinen soll der Titel Anfang 2019.

Quelle: Devolver Digital