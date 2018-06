NieR:Automata BECOME AS GODS Edition erscheint noch im Juni

Bereits im Vorfeld der E3 wurde das Gerücht um eine Xbox Version von NieR: Automata bestätigt. Die NieR:Automata BECOME AS GODS Edition erscheint am 26. Juni für die Xbox One. Dabei gibt es nicht nur Unterstützung für HDR 10, Xbox One X Besitzer dürfen sich über eine verbesserte Grafik und sogar 4k-Auflösung freuen. Oben drauf gibt es die 3C3C1D119440927-Inhalte dazu, drei besondere Outfits, die sich über das Spiel freischalten lassen. Als Extra der Erweiterung gibt es ein besonderes Musikvideo „Deserving of Life“. Dieses entstand in Kooperation mit der Band amazarashi. Insgesamt bietet die NieR:Automata BECOME AS GODS Edition folgende Zusatzinhalte:

3C3C1D119440927-Erweiterung

Maschinen-Maske

Grimoire Weiss-Pod

Pappkarton-Pod-Skin

Retro-Grau-Pod-Skin

Retro-Rot-Pod-Skin

Die NieR:Automata BECOME AS GODS Edition kann im Microsoft Store für 49,99 € vorbestellt werden. Ein Release als Retailfassung ist momentan nicht geplant.

Quelle: Microsoft