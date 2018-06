RAGE 2 Gameplay von der E3, Collector´s und Deluxe Edition

Endlich hat Bethesda RAGE 2 Gameplay gezeigt. Während des Bethesda E3 Showcase enterten Tim Willits (id Software) und Magnus Nedfors (Avalanche Studios) die Bühne. Im Gameplay Video könnt ihr einen Blick auf das Arsenal und die Fähigkeiten von Walker werfen. Außerdem sind rasante Fahrzeuggefechte zu sehen, die in einer offenen Welt ausgetragen werden.

So bunt und schick RAGE 2 auch aussehen mag – euch erwarten Mutanten und brutale Gangs. Denen könnt ihr euch im Frühjahr 2019 in den Weg stellen. Dann nämlich erscheint der Open-World-Shooter für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Wenn euch besonders viel an dem Game liegt, dürft ihr euch auf eine Collector´s Edition freuen. Außerdem wird eine Deluxe Edition angeboten.

Die RAGE 2 Collector´s Edition beinhaltet einen sprechenden Ruckus-der-Brecher-Kopf, ein exklusives Poster, ein Steelbook, das Hauptspiel und digitale Inhalte. Die Deluxe Edition bietet neben dem Spiel die Boni „Das Erwachen der Geister“ DLC, DOOM BFG Superknarre, Mutanten-Monstertruck-Skin, „Wasteland Wizard“-Cheat-Codes, Fortschritts-Booster, die „Kult des Totengottes“-Mission, Nicholas Raine-Rüstung, Siedler-Pistole und eine Standarte.

Quelle: Bethesda

Bildquelle: Bethesda