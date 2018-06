SCUM zeigt sich auf E3 2018

Survival-Spiele gibt es auf der Welt wirklich genug. Doch wie wäre es mit einem Open-World Survival-Spiel, was sich selbst mehr als nur todernst nimmt? SCUM schlägt in diese Kerbe. Ja, es geht schließlich um das Überleben. So verrückt der Titel sich darstellt, so knallhart ist er. Entwickler Croteam stellt euch eine ganze Reihe an Statistiken und Kontrollelementen zur Verfügung, missachtet ihr sie, seid ihr schneller Tod als euch lieb ist. Zugleich verspricht der Titel umfangreiche Personalisierungsmöglichkeiten. Beherrscht ihr die Werkzeuge, die euch das Spiel zur Verfügung stellt, steht dem Überleben nichts mehr im Weg. Außer vielleicht ein Mech. Verfügbar wird SCUM im August 2018 im Steam Early Access-Programm.

Quelle: Devolver Digital