Shadow of the Tomb Raider E3 Gameplay

Nachdem wir gestern bereits einen Shadow of the Tomb Raider E3 Trailer sehen durften, reicht Square Enix nun noch ein Gameplay Video nach. Dieses hat sieben Minuten Laufzeit und gewährt uns einen Blick in das neue Abenteuer mit Lara Croft. Die junge Archäologin wird im neuen Spiel in den Dschungel aufbrechen, wo unter anderem wilde Tiere zur Gefahr für Leib und Seele werden.

Lara macht zudem Jagd auf die gefährliche Geheimorganisation Trinity. Ihr erlebt ihre Wandlung zum Tomb Raider. Werdet ihr in Mittel- und Südamerika überleben und Lara sicher durch die uralten Maya-Siedlungen führen?

Quelle: Square Enix E3 2018 Showcase

Bildquelle: Square Enix