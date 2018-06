Starfield offiziell angekündigt

Nach mehr als 20 Jahren bringt Bethesda mit Starfield eine neue Marke. Schon seit Monaten ranken sich Gerüchte über das Spiel. Denen hat Bethesda in der Nacht den Wind aus den Segeln genommen. Mit einem Teaser Trailer wurde das Spiel offiziell angekündigt und damit dessen Existenz bestätigt.

Ihr solltet allerdings nicht so schnell mit der Veröffentlichung rechnen. Nicht nur The Elder Scrolls VI wurde als sogenanntes NextGen Spiel angekündigt. Auch Starfield scheint erst mit der nächsten Konsolengeneration zu erscheinen. Die ist derzeit noch in weiter Ferne. Gut möglich, dass wir noch einige Jahre auf The Elder Scrolls VI und Starfield warten müssen.

Informationen zu Starfield sind rar gesät. Das Spiel soll von den The Elder Scrolls und Fallout Entwicklern gemacht werden. Der Teaser lässt nur wenig erahnen.

Quelle: Bethesda E3 Showcase

Bildquelle: Bethesda