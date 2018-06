Tales of Vesperia: Definitive Edition erscheint im Winter

Das beliebte JRPG Tales of Vesperia feiert in diesem Jahr sein 10-jähriges Jubiläum. Passend dazu wurde nun eine Tales of Vesperia: Definitive Edition angekündigt. Diese erscheint im Winter für Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 und Xbox One. Einen konkreten Erscheinungstermin gibt es noch nicht.

Ihr dürft Yuri Lowell begleiten, der in der Unterstadt von Zaphias lebt. Der ehemalige Kaiserliche Ritter bricht auf, um einen gestohlenen Blastia-Kern zurückzuholen. Dabei begegnet er anderen Charakteren, die sich seinem Team anschließen. Wird es der bunten Truppe gelingen, die Zerstörung des Planeten zu verhindern? Euch stehen für dieses Vorhaben im Kampf vier Charaktere zur Verfügung, von denen ihr einen direkt steuert, während die KI drei Begleiter übernimmt. Ihr könnt jederzeit zwischen den Charakteren wechseln.

Die Tales of Vesperia: Definitive Edition beinhaltet neue Szenarien und Schauplätze, die es bisher nicht in westlichen Regionen gab.

Quelle: Bandai Namco Pressemitteilung

Bildquelle: Bandai Namco