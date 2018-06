The Division 2 E3 Trailer, Anmeldung zur Beta

Sieben Monate sind vergangen, seit ein tödlicher Virus New York City und den Rest der Welt heimgesucht hat. In dem Online Open World Action Shooter The Division 2 werdet ihr euch dieser Bedrohung stellen. Euer Weg führt euch dabei nach Washington D.C. Das neue Setting könnt ihr im The Division 2 E3 Trailer bestaunen.

Ihr werdet das Spiel wahlweise allein oder im Koop spielen können. Dabei dürfen sich bis zu vier Spieler zusammenschließen. Zusammen könnt ihr die Story erleben und PvP Kämpfe austragen.

Für die Entwicklung von The Division 2 ist Massive Entertainment verantwortlich. Das Team wird von sieben anderen Entwicklerstudios unterstützt: Ubisoft Reflections, Red Storm Entertainment, Ubisoft Annecy, Ubisoft Leamington, Ubisoft Shanghai, Ubisoft Bucharest und Ubisoft Sofia. Als technischer Unterbau dient eine überarbeitete Version der Snowdrop Engine. Das Spiel erscheint weltweit am 15. März 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Interessierte Spieler können sich schon jetzt für die Beta anmelden. Folgt dafür diesem Link.

Quelle: Ubisoft Pressemitteilung

Bildquelle: Ubisoft