The Elder Scrolls VI angekündigt, Spiel wohl noch in weiter Ferne

Im Rahmen der Bethesda E3 Pressekonferenz wurde The Elder Scrolls VI endlich offiziell angekündigt. Passend zur Ankündigung gibt es einen kurzen Teaser, der eine beeindruckende Berglandschaft zeigt. Unsere Reise könnte also nach Hochfels führen. Ob dem so ist, haben wir leider nicht erfahren.

Unklar bleibt auch, wann das Spiel erscheinen wird. Der Erscheinungstermin oder ein möglicher Releasezeitraum liegen noch im Dunkel verborgen. Demnächst solltet ihr nicht mit The Elder Scrolls VI rechnen. Das Spiel wird wohl erst für die kommenden NextGen Konsolen erscheinen. Die sind derzeit nicht einmal angekündigt und sollen laut Gerüchten nicht vor 2020 in den Handel kommen. Der Teaser lässt ebenfalls vermuten, dass das Spiel bisher nicht weit in der Entwicklung fortgeschritten ist.

Quelle: Bethesda E3 Pressekonferenz

Bildquelle: Bethesda