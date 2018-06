Control: Third-Person-Action-Adventure von Remedy

Entwickler Remedy Entertainment hat ein neues Spiel im Rahmen der E3 Pressekonferenz von Sony gezeigt: Control. Das Third-Person-Action-Adventure soll typisches Remedy Gunplay mit übernatürlichen Fähigkeiten kombinieren. Das Setting ist eine sich stetig verändernde Welt, in der vertraute Realität und das Seltsame sowie Unerklärliche einen Kontrast bilden.

Ihr schlüpft in Control in die Rolle von Jesse Faden. Der Leiter einer geheimen New Yorker Behörde muss die Kontrolle zurückerlangen, nachdem diese einer Invasion durch außerweltliche Gefahr zum Opfer fiel. Dafür kombiniert ihr übernatürliche Fähigkeiten und eure modifizierbare Ausrüstung. Werdet ihr euch durch die Spielwelt im Sandbox-Spiel kämpfen können?

Control soll 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Quelle: 505 Games Pressemitteilung

Bildquelle: 505 Games