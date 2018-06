Fire Emblem: Three Houses – Taktik-Rollenspiel erscheint 2019

Das Taktik-Rollenspiel Fire Emblem: Three Houses wird nicht wie erwartet in diesem Jahr erscheinen. Das Spiel wird im Frühjahr 2019 veröffentlicht. Einen konkreten Termin gibt es bisher nicht. Dafür dürfen wir uns endlich über erste Details zum Spiel freuen.

Fire Emblem: Three Houses führt euch nach Fódlan. Die Kirche von Seiros übt dort große Macht über Land und Menschen aus. Während der Geschichte werdet ihr drei wichtige Charaktere kennenlernen: Edelgard, Dimitri und Claude.

Bewegt ihr in den Schlachten eine Einheit, wird diese von einer Truppenformation begleitet und so im Kampf unterstützt. Ihr werdet zudem euren Charakter frei bewegen können und in passenden Situationen mit anderen Charakteren interagieren. Dadurch könnt ihr Informationen sammeln und Beziehungen aufbauen.

Quelle: Nintendo

Bildquelle: Nintendo