For Honor aktuell kostenlos bei uPlay & großes Update im Herbst

Im Rahmen der diesjährigen E3-Pressekonferenz hat Ubisoft für For Honor das „Marching Fire“-Update angekündigt. Die kostenlose Erweiterung bringt für Spieler die chinesische „Wu-Lin“-Fraktion. Mit dem Update enthalten Spieler Zugriff auf die vier neuen Klassen Shaolin, Tiandi, Jiang Jun und Nuxia. Jeder der vier neuen Helden besitzt einzigartige Fähigkeiten und Waffen. Darüber hinaus gibt es einen neuen 4vs4 PvP-Modus der sich „Sturm“ nennt. Ein Team übernimmt die Rolle der Verteidiger inklusive Ballisten, das zweite Team die Rolle der Angreifer mit Rammbock. Ziel der Angreifer ist es auf den drei neuen Karten, den König zu töten. Einen ersten Eindruck von dem Belagerungs-Spielmodus erhaltet ihr im Trailer.

Für Solospieler gibt es grenzenlose PvE-Inhalte zu entdecken, Coop-Freunde dürfen sich auf einen 2-Spieler Coop-Spielmodus freuen. Das alles macht „Marching Fire“ zum bisher größten Update für For Honor. Erscheinungstermin ist der 18. Oktober für PlayStation 4, Xbox One und PC.

Bis zum 18. Juni erhaltet ihr auf uPlay die „Starter Edition“ von For Honor kostenlos. Alles was ihr dafür tun müsst, ist euch auf PC im uPlay-Client einzuloggen und das Spiel zu installieren. Anschließend könnt ihr euch in die Schlacht stürzen. Die Starter Edition enthält nur eine eingeschränkte Auswahl an spielbaren Charakteren, weitere Helden müsst ihr teuer per Ingame-Währung „Stahl“ freischalten. Das ist für Spieler der Standardedition viel leichter und schneller gestaltet, da ihr hier wesentlich weniger Ingame-Währung benötigt. Wer also Gefallen am Spiel findet, kann im aktuellen Sale ab 15 Euro (Vorher 60 €) die Standard-Edition erwerben, für 25 Euro (Vorher 100 €) gibt es die Gold-Edition welche außerdem die Season Pass-Inhalte enthält. Mit 100 Club Units spart ihr zusätzlich 20%.

Quelle: Ubisoft