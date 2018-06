Landwirtschafts-Simulator 19: E3 Trailer, neuer Lizenzpartner

Auch die Fans des Landwirtschafts-Simulator 19 dürfen sich über einen E3 Trailer freuen. Habt ihr Lust eine wenig frische Landluft zu schnuppern? Unten könnt ihr euch das neue Video zum Spiel ansehen.

Doch es wird noch besser. Die Entwickler haben einen neuen Lizenzpartner an Bord geholt, über den sich so mancher Fan der Reihe freuen wird: John Deere. Der weltweit größte Hersteller für Landmaschinen reiht sich in eine lange Liste mit Marken ein, zu denen auch New Holland, Case IH, Challenger, Fendt, Massey Ferguson, Krone, Valtra, Deutz-Fahr und mehr gehören.

Der Landwirtschafts-Simulator 19 setzt zudem auf neue Spielumgebungen. Es wird sowohl eine neue amerikanische Umgebung geben als auch ein neues europäisches Setting. Auf Pferde dürft ihr euch ebenfalls freuen. Diese haben im Trailer einen Auftritt und machen dabei eine gute Figur. Freut ihr euch schon auf einen Ausritt? Das Spiel erscheint im Herbst 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Quelle: astragon Pressemitteilung

Bildquelle: astragon