Resident Evil 2: Kehrt im Januar zurück nach Raccoon City

Was die Spatzen schon länger von den Dächern pfiffen, wurde vergangene Nacht bestätigt. Capcom reiste mit Resident Evil 2 im Gepäck nach Los Angeles. Die Neuinterpretation erscheint am 25. Januar 2019 für PC, PlayStation4 und Xbox One.

Resident Evil 2 wurde von Grund auf neu erschaffen und soll dem Spieler ein noch narrativeres Erlebnis bieten. Capcom setzt dafür auf die RE Engine. Zu den Neuerungen gehören eine Over-the-Shoulder-Perspektive und eine modernisierte Steuerung.

Freut ihr euch auf ein Wiedersehen mit dem jungen Polizisten Leon S. Kennedy und der Studentin Claire Redfield? Dann könnt ihr euch unten den E3 Gameplay Trailer ansehen. Wie gefällt euch die Neuinterpretation des beliebten Klassikers?

Quelle: Capcom Pressemitteilung

Bildquelle: Capcom