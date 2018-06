The Last of Us Part II: Mehr als zehn Minuten Gameplay

Zu den PlayStation E3 Showcase Highlights gehört zweifelsfrei The Last of Us Part II. Ellie ist inzwischen 19 Jahre und scheint an der Seite von Jackson ein normales und friedliches Leben führen zu können. Ein tragisches Ereignis reißt die junge Frau aus dieser Idylle und ein brutaler Vergeltungsfeldzug beginnt. Dabei sollen die Spieler an Ellies physische, emotionale und mentale Grenzen stoßen.

Um dieses Gefühl zu verstärken, wird die Steuerung für The Last of Us Part II komplett überarbeitet. Das Spiel setzt auf neue Kampfmechaniken und ein analoges Stealth-System. Auch die Animationen werden verbessert, um Ellie besser darstellen zu können.

Die Spielumgebungen von The Last of Us Part II sollen komplexer und detailreicher werden. Die Entwickler setzen auf Entscheidungsfreiheit.

Im Spiel werden euch sowohl bekannte Charaktere begegnen – sofern ihr den Vorgänger bereits kennt – als auch neue Gesichter. Der Texaner kehrt zurück und Ellie begegnet den beiden neuen Charakteren Dina (Shannon Woodward) und Jesse (Stephen Chang).

Quelle: PlayStation E3 2018 Showcase

Bildquelle: Sony