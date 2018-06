Assassin’s Creed: Odyssey – Geschlecht spielt keine Rolle bei Beziehungen

Inzwischen gibt es einige Spiele, die dem Spieler Romanzen ermöglichen. Auch in Assassin’s Creed: Odyssey werden Romanzen möglich sein. Dabei wird das Geschlecht keine Rolle spielen. Ihr wählt zu Spielbeginn, ob ihr als Alexios oder Kassandra spielen möchtet. Dies wirkt sich auf das Geschlecht aus – nicht aber auf die Dialogoptionen oder Entscheidungen.

In Assassin’s Creed: Odyssey werdet ihr einigen Charakteren begegnen können, mit denen ihr eine Liebschaft beginnen könnt. Dabei spielt die Wahl eures Charakters keine Rolle. Kassandra ist es möglich eine Frau zu lieben und Alexios darf einen Mann lieben. Begrüßt ihr diese Entscheidung? Ich selbst störe mich nicht an gleichgeschlechtlichen Beziehungen – egal ob im wahren Leben oder in einem Spiel.

