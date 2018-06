Disgaea 1 Complete erscheint im Oktober, neuer Trailer

Das Strategie-Rollenspiel Disgaea 1 Complete hat einen Erscheinungstermin. Das Spiel wird in Europa am 12. Oktober veröffentlicht. Es erscheint für Nintendo Switch und PlayStation 4. Freut ihr euch schon auf die Rückkehr in die Netherworld? Laharl, Etna und Flonne werden dort alle Hände voll zu tun haben, da zahlreiche Dämonen ihr Unwesen treiben. Bald ist es Zeit, den Biestern Feuer unterm Hintern zu machen.

Ihr möchtet eure Disgaea 1 Complete Vorfreude ein wenig anheizen? Dann solltet ihr einen Blick in den neuen Trailer werfen, der anlässlich der E3 veröffentlicht wurde. Viel Spaß Doods!

Quelle: NISA Pressemitteilung

Bildquelle: NISA