OVERKILL’s The Walking Dead erscheint im November

OVERKILL’s The Walking Dead wird am 8. November für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Interessierte Spieler können das Game schon jetzt digital oder als Box-Version vorbestellen. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 59,99 Euro.

Sammler dürfen sich zudem auf die Steelbox-Deluxe-Edition freuen. Diese beinhaltet das Hauptspiel, den „Night Raid Charakter-Paket“-DLC, kosmetische Skins, vier Sammelkarten mit Illustrationen von Dan Panosian und ein digitales Artbook. Die Deluxe Edition kann zu einem Preis von 79,99 Euro vorbestellt werden.

Vorbesteller erhalten als Dankeschön eine Auswahl kosmetischer Skins. Entscheidet ihr euch für die PC-Version, erhaltet ihr außerdem Zugang zur Closed Beta. Vorbesteller der Deluxe Edition erhalten vier Einladungen zur geschlossenen Beta, die mit Freunden geteilt werden können.

Ihr möchtet vorab einen Blick auf OVERKILL’s The Walking Dead werfen? Unten findet ihr einen Trailer, der im Rahmen der E3 veröffentlicht wurde. Dieser zeigt Gameplayszenen aus dem kooperativen Mehrspieler-Shooter.

Quelle: 505 Games Pressemitteilung

Bildquelle: 505 Games