Super Smash Bros. Ultimate erscheint im Dezember

Nintendo hat während der E3 Direct Super Smash Bros. Ultimate in den Fokus gerückt. Das Spiel wird am 7. Dezember erscheinen und es beinhaltet jeden Charakter, den die Smash Bros. Reihe je zu bieten hatte. Egal ob Bayonetta, Ice Climber, der junge Link, Ryu oder Cloud – all eure Lieblinge werden vertreten sein. Außerdem dürft ihr euch auf einen ganz besonderen Neuzugang freuen: Ridley. Damit erfüllen die Entwickler den Fans einen lang gehegten Wunsch. Ein weiterer Neuzugang ist der Inkling aus der Splatoon-Reihe.

Auch zahlreiche bekannte Arenen und Items sind wieder mit von der Partie. Super Smash Bros. Ultimate ist das umfangreichste Spiel der Reihe und bis obenhin mit Content vollgestopft. Die Entwickler punkten zudem mit zahlreichen Änderungen und Verbesserungen im Detail.

Ihr möchtet mehr erfahren? Dann solltet ihr unbedingt einen Blick auf die offizielle Website werfen. Dort findet ihr zahlreiche Informationen zum Spiel. Im Video unten warten ebenfalls unzählige Details auf euch.

Quelle: Nintendo

Bildquelle: Nintendo