Quake Champions derzeit kostenlos

Im Rahmen der E3 2018 bietet Bethesda Quake Champions für begrenzte Zeit kostenlos an. Um in den Genuss der Aktion zu kommen, müsst ihr bis zum 18. Juni Quake Champions in Steam herunterladen und spielen. Danach dürft ihr das Spiel auch über den Aktionszeitraum hinweg behalten. Bis zum 21. Juni ist außerdem das Champions Pack für 19,74 Euro Im Angebot. Hiermit erhaltet ihr Zugriff auf weitere Spielbare Charaktere.

Quake Champions befindet sich derzeit im Steam Early Access Programm. Nach der finalen Veröffentlichung soll das Spiel allen Spielern kostenlos zur Verfügung stehen, inklusive einem Startcharakter. Quake Champions stellt ein Revival des klassischen Arena-Shooters dar. Mit seinen schnellen und kurzweiligen Kämpfen in überschaubaren Arenen distanziert sich der Titel klar von den derzeit gängigen Multiplayershootern. Damit richtet sich der Titel klar an die Fans der alten Unreal Tournament und Quake-Titel.

Hier geht es zum download im Steam store.

Quelle: Bethesda