Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 24 – Selbstbewusster Sieg

Nach der Enthüllung von Forza Horizon 4, welches in Großbritannien spielen wird und sein Release am 2. Oktober 2017 haben wird, widmen wir uns wie gewohnt unserem Lieblings Thema Nummer 1 in Forza, dem #Forzathon Guide. Während wir bei unserem letzten #Forzathon einen Nissan Silvia K’s abstauben konnten, geht es in der aktuellen Woche einmal mehr um unser schönes Europa, allerdings nicht um Großbritannien sondern viel mehr um unsere Heimat Deutschland. Das Auto der Woche ist der Porsche Carrera GT, den ihr auf jeden Fall euer Eigen nennen solltet, denn die Kiste ist eine absolute Legende.

#Es könnte so einfach sein

In unserer ersten Aufgabe sollen wir eine beliebige Veranstaltung abschließen, die uns allerdings nicht weiter interessiert. Der Grund: Wir kombinieren in dieser Woche alle 4 Aufgaben zu einer einzigen Aufgabe.

Eure Belohnung: 25.000 CR

#Am Pulk vorbeigeprescht

Als nächstes sollen wir 10 Überholen-Fähigkeiten ausführen, die wir auch erstmal gekonnt ignorieren. Stattdessen gehen wir zur nächsten Aufgabe über, die wir allerdings auch überspringen.

Eure Belohnung: 3 Lose

#Stets noch rennbereiter

Aufgabe 3 verlangt von uns einen Sieg auf einer beliebigen Piste in einem Aston Martin. Auch dieses Rennen lassen wir erstmal aus, weil wir es mit der letzten Aufgabe mal eben kombinieren können.

Eure Belohnung: 35.000 EP

#Dreifachtriumph

In der letzten Aufgabe sollen wir eine Meisterschaft in einem Porsche gewinnen. Da uns eine abgeschlossene Veranstaltung, 10 Überholen-Fähigkeiten und ein Sieg in einem Aston Martin fehlen, entscheiden wir uns für die Meisterschaft des Grip-Rennen Ostbrücke, welches wir vom Horizon-Festival in Byron Bay finden, indem wir vom Festival-Gelände dem linken Pfad an der Kreuzung folgen und anschließend die Hauptstraße in Richtung Westen bis zum Kreisel entlang cruisen. Am Zielort angekommen erstellen wir uns eine Meisterschaft und beschränken uns bei der Auswahl des Fahrzeugtyps auf „Anything goes“. Anschließend bestätigen wir auf „Blaupause erstellen“ und schon beginnen wir in einem Aston Martin unser erstes Meisterschafts-Rennen. Die restlichen 3 Rennen fahrt ihr in einem Porsche eurer Wahl und schon habt ihr alle Aufgaben innerhalb einer Meisterschaft erledigt.

Eure Belohnung: Porsche Carrera GT

Ihr habt Fragen oder Anregungen.? Kein Problem, denn wir interessieren uns für unsere Leserinnen und Leser. Neben unseren Guides führen wir unseren Forza Horizon 3 Club [tggR] totallygamergirl Racing mit unserer Drift Abteilung [GDDS] German Drift DragonS, die es nicht als einzelnen Club gibt.