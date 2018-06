Pokémon GO: Tauschfunktion, Freunde und Geschenke noch diese Woche

Die Pokémon GO Tauschfunktion kommt. Noch in dieser Woche wird das Feature zur Verfügung stehen – auch wenn unklar ist, wann genau. Spätestens am 24. Juni sollte es so weit sein – da die aktuelle Woche mit diesem Tag endet.

Künftig könnt ihr außerdem in Pokémon GO Freundschaften schließen. Dafür sendet ihr einfach euren Freunden eure einzigartige ID-Nummer. Sobald diese eure Anfrage akzeptieren, beginnt eure virtuelle Freundschaft. In eurer Freundesliste könnt ihr sehen, mit welchen Spielern ihr befreundet seid.

Dreht ihr nach dem Update eine Fotoscheibe bei PokéStops und Arenen, erhaltet ihr unter Umständen Geschenke. Diese könnt ihr zwar nicht öffnen, aber euren Freunden schicken. Zusammen mit dem Geschenk wird eine Postkarte übermittelt. Auf der steht, woher das Geschenk stammt. In den Geschenken können nützliche Items oder besondere Eier sein. Aus diesen Eiern schlüpft ein Pokémon in der Alola-Form, welches ursprünglich aus der Kanto-Region stammt.

Schickt ihr in Pokémon GO Freunden Geschenke oder raidet mit ihnen, erhöht sich euer Freundschaftslevel. Mit einem sogenannten Superfreund oder Besten Freund könnt ihr einmal pro Tag einen Spezial-Tausch machen. Dadurch lassen sich auch Legendäre und Schillernde Pokémon tauschen. Vorausgesetzt, ihr könnt die hohe Menge Sternstaub aufbringen, die dafür meist nötig ist.

Für den Tausch mit Freunden ist ein Trainerlevel von 10 oder höher nötig. Für jeden Tausch erhaltet ihr ein zusätzliches Bonbon für das getauschte Pokémon. Wurde das Taschenmonster weit entfernt gefangen, erhöht sich dieser Bonus. Jeder Tausch erfordert mehr oder weniger viel Sternenstaub. Je höher euer Freundschaftslevel ist, desto geringer ist die Gebühr.

Quelle: Niantic

Bildquelle: Niantic