Warriors Orochi 4 erscheint im Oktober

Das Spiel Warriors Orochi 4 wird auch in Europa erscheinen. Ihr möchtet euch den Erscheinungstermin schon jetzt im Kalender anstreichen? In diesem Fall könnt ihr euch den 19. Oktober markieren. Das Game erscheint für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One.

Das Spiel verbindet die Universen Dynasty-Warriors und Samurai-Warriors miteinander. Ihr dürft euch auf satte 170 spielbare Charaktere freuen. Diese könnt ihr wahlweise allein oder im Koop-Modus in die Schlacht schicken. Es werden sowohl alte Charaktere vertreten sein, als auch Neuzugänge. Zu Letzteren gehört auch Zeus.

Ein neues Feature von Warriors Orochi 4 ist der Einsatz von Magie. Mit dieser könnt ihr eure Gegner das Fürchten lehren. Eure magischen Fähigkeiten erhaltet ihr von den Artefakten der Götter – auch Sacred Treasures genannt. Jeder Charakter des Spiels ist von ihnen gesegnet. Die Artefakte ermöglichen euch nicht nur den Einsatz von Magie, sondern auch die Verstärkung von Legacy-Moves und Spezialangriffen.

Quelle: Koei Tecmo Pressemitteilung

Bildquelle: Koei Tecmo