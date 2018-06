The Crew 2: Face Your Ride Trailer

Ubisoft und Red Bull haben das The Crew 2 Face Your Ride Event ins Leben gerufen. Wenn ihr während der Open Beta (21. bis 25. Juni) coole Stunts hinlegt, könnt ihr diese bei https://face-your-ride.ubisoft.com/de-de/ einreichen. Unter allen Teilnehmern wird am Ende eine Stuntfahrt mit Red Bull Trophy Truck-Fahrer Bryce Menzies vergeben. Außerdem habt ihr die Chance auf eine The Crew 2 Gold-Edition.

Am 29. Juni erscheint The Crew 2 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Besitzer der Gold-Edition dürfen bereits am 26. Juni loslegen. In dem Rennspiel verschlägt es euch in die USA, wo ihr amerikanischen Rennsport lebt. In der Open-World könnt ihr euch austoben und eure Fähigkeiten ausreizen. In Wettkämpfen dürft ihr der Konkurrenz davonfahren – oder erblickt ihr deren Rücklichter?

Quelle: Ubisoft Pressemitteilung

Bildquelle: Ubisoft