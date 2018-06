Derzeit dreht sich in der Forza Welt alles um unser schönes Europa, was daran liegen könnte, dass Forza Horizon 4 in Großbritannien spielen wird. Nachdem wir in der letzten Woche einen Porsche Carrera GT unser Eigen nennen konnten, dürfen wir uns erneut über einen Porsche freuen. Aktuell gibt es einen Porsche 944 Turbo zu gewinnen. Im Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 25 – Turbolader erfahrt ihr, wie ihr euch die aktuellen Belohnungen sichert.

#Komm endlich zum Punkt

Was gibt es schöneres als ein wenig Preisgeld und eine Portion Erfahrungspunkte? Da wir in unserer ersten Aufgabe 3 Rennen fahren müssen, könnt ihr fahren, wie ihr lustig seid. Ich persönlich habe mich für eine Meisterschaft entschieden und werde heute einfach mal das virtuelle Gaspedal bis zum Anschlag durchtreten. Wer möchte, kann auch gern einzelne Rennen fahren oder die Rennen geschmeidig cruisen oder stilvoll driften, denn wichtig ist nur, dass ihr eure Rennen abschließt und im Gegenzug gibt’s 3 Lose als Belohnung.

Eure Belohnung: 3 Lose

#Totale Abrissparty

Die aktuelle Woche dreht sich einmal mehr um Fähigkeiten, nämlich um Landschaftsbaufähigkeiten und Burnouts. Als Erstes kümmern wir uns der Aufgabe entsprechend um den Landschaftsbau. Die dazugehörigen Fähigkeiten bekommt ihr, indem ihr Zäune abreißt. Wo bitte gibt es in Australien Zäune? Natürlich in Parks und Dörfern, wie auch im echten Leben. Begebt euch am besten nach Coober Pedy im Norden oder nach Whitestone auf Blizzard Mountain und metert ein paar Zäune um. Nach 20 Landschaftsbaufähigkeiten winkt ein wenig Geld als Belohnung.

Eure Belohnung: 55.000 CR

#Wahrer Schwarzmaler

Als Nächstes kümmern wir uns um die Burnouts, die ihr entweder mit einem Hecktriebler im Standgas machen könnt, indem ihr die Bremsverteilung auf hinten legt, da sie in Forza Horizon 3 vertauscht ist und euer Auto nur noch auf der Vorderachse bremst oder ihr nehmt ein Allrad-Fahrzeug und schlagt euer Lenkrad voll ein, während ihr Vollgas beim Anfahren gebt. Die letzte Möglichkeit ist einfach nur aus dem Stillstand Vollgas zu geben. Macht 15 Burnouts – egal wie – und euch sind die EP sicher.

Eure Belohnung: 35.000 EP

#Dreierpack

Als letzte Aufgabe sollt ihr in Horizon Online ein paar Spielplatz-Spiele spielen. Gefordert sind wie so oft 3 Stück und ihr müsst auch nicht gewinnen. Entscheidet euch also für ein paar selbst erstellte Spiele oder tretet welchen bei und habt einfach nur Spaß. Als Belohnung winkt ein Porsche 944 Turbo.

Eure Belohnung: Porsche 944 Turbo

Ihr sucht ein Setup mit richtig eingestellten Bremsen? Kein Problem! Bei mir ist jedes einzelne Drift-Setup, egal ob AWD oder RWD auf eine Vorderbremsung eingestellt, weil die Handbremse hinten bremst und somit eine perfekte Bremsbalance zum quer fahren erreicht wird. Ihr findet die Setups in meinem Shop (tgg DeviL).

Ihr habt Fragen oder Anregungen? Kein Problem, denn wir interessieren uns für unsere Leserinnen und Leser. Neben unseren Guides führen wir unseren Forza Horizon 3 Club [tggR] totallygamergirl Racing mit unserer Drift Abteilung [GDDS] German Drift DragonS, die es nicht als einzelnen Club gibt.

Stefan, Gamertag: tgg DeviL