Ni No Kuni II: Schicksal eines Königreichs – Kostenloses Update

Ni No Kuni II: Schicksal eines Königreichs kam bei Spielern gut an – wurde allerdings häufig wegen des zu geringen Schwierigkeitsgrades kritisiert. Hat euch der auch gestört? Dann dürfte euch das neue und kostenlose Update freuen. Mit dem finden zwei neue Schwierigkeitsgrade und neue seltene Items den Weg ins Spiel. Künftig könnt ihr auch im Schwer- oder Experte-Modus zum König werden. In den beiden Modi ist die Droparte von seltenen Gegenständen und Ausrüstung erhöht. Auch deren Qualität steigt.

Mit dem kostenlosen Ni No Kuni II: Schicksal eines Königreichs Update wurden zudem diverse Fehler ausgemerzt und die Stabilität verbessert. Auch diese gab vielen Grund für Kritik. Bandai Namco hat sich das Feedback offenbar zu Herzen genommen und dort angesetzt, wo es sich die Spieler gewünscht haben. Habt ihr das neue Update schon installiert und ausprobiert?

