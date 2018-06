Seit ihr schon im Fußballfieber? Perfekt! Zeigt es mir und Nintendo und sichert euch die Chance auf ein tolles Fanpaket. Beim Nintendo Switch WM-Gewinnspiel habt ihr die Chance ein Paket bestehend aus Kirby Star Allies, Mario Kart 8 Deluxe, Kirby T-Shirt und Mario Kart 8 Fensterbildern abzustauben.

So nehmt ihr am Nintendo Switch WM-Gewinnspiel teil

Teilnehmen könnt ihr mit einem Foto. Wie verbindet ihr die Fußball Weltmeisterschaft mit eurer Nintendo Switch? Egal ob ihr während der Halbzeit entspannt eine Runde spielt, die WM bei bestem Wetter mit Grill und Switch genießt, oder ihr das Trikot eurer Lieblingsmannschaft beim Spielen tragt – bei der Umsetzung des Mottos ist eure Kreativität gefragt.

Euer Foto könnt ihr bei Twitter mit dem Hashtag #SwitchWM teilen oder per Mail an gewinnspiel@totallygamergirl.com senden.

Teilnahmeschluss ist der 15. Juli 2018, 23:59 Uhr. Mit der Teilnahme erklärt ihr euch damit einverstanden, dass die Teilnehmerfotos zur Sichtung an Nintendo übermittelt werden. Die Fotos werden weder von mir, noch von Nintendo veröffentlicht.

Kirby Star Allies – Die rosa Knutschkugel ist wieder da

Kirby ist zurück und er hat Verstärkung mitgebracht. Trefft eure Gegner mit Herzen und macht sie zu euren Verbündeten. Habt ihr genug Herz, um das Action-Spiel zu meistern? Bis zu drei Freunde können mit euch gemeinsam spielen und so auch die mächtigsten Gegner in die Knie zwingen. Mit Spezial-Powers wie Schwert und Feuer verschafft ihr euch entscheidende Vorteile im Kampf.

Mario Kart 8 Deluxe – Rasanter Spielspaß

Werdet ihr zum Sieger der Herzen oder Bezwinger der Rennstrecke? In Mario Kart 8 Deluxe erwarten euch satte 48 Rennstrecken und zahlreiche Charaktere. Egal ob Prinzessin Peach, Mario, Rosalina oder Link – zahlreiche bekannte Nintendo-Helden und Heldinnen geben sich bei dem rasanten Rennspiel die Klinke in die Hand. Items sorgen für zusätzlichen Pepp. Lasst eure Freunde auf glitschigen Bananenschalen ausrutschen, nehmt ihnen mit Tinte die Sicht oder schießt sie mit Schildkrötenpanzern ab. Doch gebt acht – die Konkurrenz schläft nicht.

Teilnahmebedingungen:

1. Teilnahmeschluss ist am 15. Juli 2018, 23:59 Uhr. Der Veranstalter ist nicht dafür verantwortlich, wenn wegen technischer Fehler oder aus irgendeinem anderen Grund eine Teilnahme nicht oder verspätet möglich ist.

2. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die das 13. Lebensjahr vollendet haben. Teilnehmer unter 18 Jahren dürfen nur mit einer Einwilligung der Erziehungsberechtigten teilnehmen.

3. Teilnahmeberechtigt ist nur, wer einem festen Wohnsitz in Deutschland oder Österreich hat.

4. Die Teilnahme erfolgt via Mail an gewinnspiel@totallygamergirl.com oder per Twitter unter Verwendung des Hashtags „#SwitchWM“. Alle anderen Wege sind nicht zulässig. Jede Person kann nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Bei Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, Manipulation, falschen Personenangaben oder versuchter Mehrfachteilnahme kann ein Teilnehmer vom Gewinnspiel ausgeschlossen werden. Die Teilnehmerfotos werden zur Sichtung an Nintendo übermittelt – jedoch nicht von Nintendo weiter verwendet.

5. Der Gewinn wird nicht in bar ausgezahlt und ist nicht übertragbar. Ein Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Der Preis ist ein Fanpaket bestehend aus 1x Kirby Star Allies, 1x Mario Kart 8 Deluxe, 1x Kirby T-Shirt und 1xMario Kart 8 Fensterbilder . Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Gewinnern einen alternativen Preis gleichen oder höheren Wertes zu schicken, sollte ein ausgeschriebener Preis nicht zur Verfügung stehen.

6. Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass Vorname und der erste Buchstabe des Nachnamens im Falle eines Gewinns auf totallygamergirl.com Facebook „totallygamergirl“ und Twitter „@totalgamergirl“ veröffentlicht werden darf.

7. Sämtliche Angaben, die im Rahmen des Gewinnspiels erhoben werden, dienen nur der Durchführung des Gewinnspiels und werden darüber hinaus nicht gespeichert. Die Anschrift der Gewinner wird für den Versand an Nintendo übermittelt. Nintendo verschickt die Preise an die Gewinner.

8. Der Gewinner wird am Ende aus allen Teilnehmern per Zufallsverfahren ausgelost. Der Gewinner erhält eine Gewinnbenachrichtigung an die bei der Teilnahme verwendete Email-Adresse oder per PN bei Twitter. Die Gewinnbenachrichtigung muss innerhalb von drei Tagen unter Nennung von Vor- und Nachnamen sowie vollständiger Postanschrift per E-Mail an gewinnspiel@totallygamergirl.com bestätigt werden. Wird der Gewinn nicht in dieser Zeit oder nicht wie beschrieben bestätigt, verfällt der Gewinn und der Preis wird unter allen übrigen Teilnehmern neu verlost.

9. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ganz oder in Teilen ohne vorherige Benachrichtigung einzustellen, abzubrechen, auszusetzen, aufzuschieben oder in für die Teilnehmer zumutbarer Weise zu verändern, falls unvorhergesehene, außerhalb des Einflussbereichs des Veranstalters liegende Umstände eintreten, die die planmäßige Durchführung des Gewinnspiels hindern. Eine Haftung dafür gegenüber Teilnehmern, Gewinnern oder Dritten ist ausgeschlossen.

10. Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel willigen Teilnehmer den Teilnahmebedingungen zu. Teilnehmer können ihre Einwilligung während des laufenden Gewinnspiels jederzeit widerrufen. Dafür ist eine Mail an gewinnspiel@totallygamergirl.com zu richten. Mit einem Widerruf scheidet der Teilnehmer aus dem Gewinnspiel aus.

11. Für das Gewinnspiel gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

12. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

13. Sollten ein oder mehrere der oben aufgeführten Bestimmungen unwirksam sein, bleiben die anderen Punkte der Teilnahmebedingungen davon unberührt.

Quelle: Nintendo

Bildquelle: Nintendo