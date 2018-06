The Awesome Adventures of Captain Spirit: Kostenlos für PC, PS4 und One

The Awesome Adventures of Captain Spirit steht inzwischen auf PC, PlayStation 4 und Xbox One kostenlos zur Verfügung. Am längsten mussten PlayStation 4-Spieler warten. Dort wurde der Titel erst gegen Mitternacht freigeschaltet. Egal auf welcher Plattform ihr spielt – Trophäen, Erfolge oder Errungenschaften gibt es nicht. Trotzdem lohnt sich ein Blick in das Spiel. Das Adventure kommt bei den Spielern gut an.

Ihr schlüpft in The Awesome Adventures of Captain Spirit in die Rolle eines 9-Jährigen Jungen. Chris ist einfallsreich und träumt davon ein Superheld zu sein. In der Gestalt von Captain Spirit entkommt er dem Alltag und bricht zu Abenteuern auf. Das Spiel ist eine kostenlose Demo, die auf den Release von Life is Strange 2 einstimmt. Die erste Episode des Adventures erscheint am 27. September. Interessierte Spieler können das Spiel schon jetzt für die Plattform ihrer Wahl vorbestellen. Die komplette Season kostet 39,99 Euro.

