The Crew 2 Launch Trailer, Summer Cem “CREW” Musikvideo

Das Rennspiel The Crew 2 erscheint am 29. Juni für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Ihr möchtet euch jetzt schon auf den nahenden Release einstimmen? Unten könnt ihr euch den brandneuen Launch Trailer ansehen. Wenn ihr Gefallen an dem Open-World-Rennspiel findet, könnt ihr den amerikanischen Motorsport auch mit euren Freunden genießen. Dafür steht euch ein 4-Spieler-Koop zur Verfügung.

Wer es besonders eilig hat und sich für die Gold Edition entschieden hat, kann ab dem 26. Juni an der Play-Early-Periode teilnehmen.

Passend zum sommerlichen Wetter gibt es zudem ein Musikvideo vom Deutschrap Star Summer Cem. Der Song trägt den Namen „CREW“ und wird auch auf seinem Album „Endstufe“ zu hören sein. Dieses erscheint am 6. Juli 2018.

