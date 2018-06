Cat Quest II: The Lupus Empire erscheint Anfang 2019

Entwickler The Gentlebros hat ein kurzes Cat Quest II: The Lupus Empire Video veröffentlicht. Das Video ermöglicht einen Blick auf das Open World Action-RPG. Am Ende wird zudem verraten, dass das Spiel Anfang 2019 erscheinen soll. Ein konkretes Datum gibt es noch nicht. Das Spiel wird für Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, Xbox One und Mobilgeräte erscheinen.

In Cat Quest II: The Lups Empire teilen sich gleich zwei Katzen die Rolle des Protagonisten. Ihr werdet bekannte Welten erkunden, aber auch neue kennenlernen. In der Geschichte stehen sich zwei Königreiche im Krieg gegenüber. Ihr könnt nicht nur allein zum tierischen Abenteuer aufbrechen, sondern auch im 2-Spieler-Koop einen Freund an Bord holen.

Quelle: The Gentlebros Games

Bildquelle: The Gentlebros Games