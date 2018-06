PlayStation Plus Juli 2018 mit Absolver und Heavy Rain

Die PlayStation Plus Spiele für den Juli 2018 stehen fest. Wenn ihr ein Fan von storylastigen Titeln seid, dürft ihr euch auf Heavy Rain freuen. In dem Spiel versucht ihr ein verschwundenes Kind zu retten, welches in die Hände des „Origami-Killer“ gefallen ist. Dabei werdet ihr mit schwierigen Entscheidungen konfrontiert. Werdet ihr am Ende das Kind retten können? Freut euch auf ein emotionales Abenteuer voller Höhen und Tiefen.

Nicht euer Ding? In Absolver startet ihr als Anwärter einer Kampfschule und könnt euch im PvE und PvP beweisen. Dabei erkundet ihr das verlorene Reich Adal. Es liegt an euch, euren eigenen Kampfstil zu finden und an bessere Waffen und Rüstungen zu gelangen.

Neben diesen beiden Spielen erwarten euch bei den Juli PlayStation Plus Titeln die Spiele Rayman HD, Extreme Exorcism, Space Overlords und Zero Escape: Zero Time Dilemma.

PlayStation Plus Juli 2018 Übersicht:

Absolver (PlayStation 4)

(PlayStation 4) Heavy Rain (PlayStation 4)

(PlayStation 4) Rayman HD (PlayStation 3)

(PlayStation 3) Extreme Exorcism (PlayStation 3)

(PlayStation 3) Space Overlords (PlayStation Vita und PlayStation 4)

(PlayStation Vita und PlayStation 4) Zero Escape: Zero Time Dilemma (PlayStation Vita)

Quelle: PlayStation Blog

Bildquelle: Sony