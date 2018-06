Ys VIII: Lacrimosa of DANA Switch Launch Trailer

Während Ys VIII: Lacrimosa of DANA in Nordamerika bereits für die Nintendo Switch erschienen ist, wird es bei uns am 29. Juni so weit sein. Bis dahin könnt ihr euch mit dem Launch Trailer trösten, den NIS America gestern Abend veröffentlicht hat.

Das Rollenspiel bringt zum ersten Mal nach 20 Jahren wieder ein Spiel der Ys-Reihe auf eine Konsole aus dem Hause Nintendo. Die Switch-Version von Ys VIII: Lacrimosa of DANA beinhaltet das Hauptspiel und 18 kosmetische DLCs aus der PlayStation 4-Version. Werdet ihr das Abenteuer mit Adol auf eurer Switch starten?

Quelle: NIS America Pressemitteilung

Bildquelle: NIS America