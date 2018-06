Games with Gold Juli 2018 mit Splinter Cell und Virtua Fighter

Die Games with Gold Spiele für Juli 2018 stehen fest. Xbox One-Spieler dürfen sich auf Assault Android Cactus freuen. Dort erwarten euch bleihaltige Multiplayer-Matches. Einen Mehrspielermodus bietet auch Death Squared. In dem Rätselspiel sind Zusammenarbeit und Kommunikation gefragt. 80 Rätsel warten darauf, von euch gelöst zu werden.

Die beiden Xbox 360-Spiele werdet ihr ebenfalls auf der Xbox One spielen können. Für die 360 gibt es das Kampfspiel Virtua Fighter 5 Final Showdown. Schlüpft in die Rolle von 17 beliebten Virtua Fighter-Charakteren und feilt an eurer Kampfmechanik. Wenn ihr es gern ruhiger angehen lasst, ist vielleicht Tom Clancy´s Splinter Cell: Conviction etwas für euch. Sam Fisher ist ein Meister im Schleichen und kann seine Gegner lautlos ausschalten.

Games with Gold Juli 2018:

Xbox One:

Assault Android Cactus , 1. bis 31. Juli

, 1. bis 31. Juli Death Squared, 16. Juli bis 15. August

Xbox 360:

Virtua Fighter 5 Final Showdown , 1. bis 15. Juli

, 1. bis 15. Juli Tom Clancy´s Splinter Cell: Conviction, 16. bis 31. Juli

Quelle: Xbox Pressemitteilung

Bildquelle: Microsoft