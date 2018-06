In den nächsten beiden Wochen könnt ihr zwei Horizon Edition Autos angreifen. Aktuell gibt es nach den beiden Porschewochen einen 69er Camaro Super Sport Horizion Edition zu gewinnen. In der nächsten Woche folgt der Mustang Boss 302 Horizon Edition. Wie ihr euch dem Camaro und die anderen Belohnungen dieser Woche sichert, erfahrt ihr im Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 26 – Horizon wird heiss.

#Alfatier

Unser erstes Ziel für die neue Woche: Wir sollen eine Meisterschaft in einem Camaro gewinnen. Die einfachste Lösung für die Aufgabe wäre eine Camaro Meisterschaft auf Blizzard Mountain zu erstellen und den Allradantrieb zu nutzen. Die Konkurrenz fährt immer mit einem Heckantrieb. Alternativ wählt ihr eine recht niedrige Klasse aus, denn damit fährt die Konkurrenz automatisch langsamer und mit den richtigen Upgrades könnt ihr spielend leicht gewinnen. Natürlich könnt ihr die Aufgabe auch im Hauptspiel abschließen.

Eure Belohnung: 69er Camaro Super Sport HE

#Australien durch und durch

Als Nächstes sollen wir 3 Kopf-an-Kopf-Rennen gewinnen, was auch nicht allzu schwer ist. Am schnellsten habt ihr Erfolg, indem ihr ein Hypercar wählt und leichte Gegner mit Geländewagen oder Pickups herausfordert, da diese erstmal in Wallung kommen müssen.

Eure Belohnung: 55.000 CR

#Die volle Krönung

In Aufgabe 3 sollen wir ein König-Spiel abschließen, egal ob mit Sieg oder Niederlage. Sucht euch einfach in einer Online-Sitzung einen geeigneten Ort für ein König-Spiel und fahrt um die Krone. Nach einer Runde Spielplatz, sollte euch der Erfolg gehören. Dank #Forzathon dürften die meisten Spieler Interesse an der Spielart haben und entsprechend voten. Oder ihr sichert euch direkt ab, indem ihr privat etwas erstellt.

Eure Belohnung: 3 Lose

#Am Pulk vorbei

Die letzte Aufgabe erwähne ich zwar, aber ihr solltet sie während der Meisterschaft bereits geschafft haben. Wir sollen Gegner überholen, um insgesamt 5 Überholen-Fähigkeiten zu erhalten. Ihr seid mit der Aufgabe noch nicht fertig? Kein Problem, fahrt einfach ein paar Rennen und überholt dabei ein paar Gegner und sackt euch die Erfahrungspunkte ein.

Eure Belohnung: 35.000 EP

Ihr habt Fragen oder Anregungen.? Kein Problem, denn wir interessieren uns für unsere Leserinnen und Leser. Neben unseren Guides führen wir unseren Forza Horizon 3 Club [tggR] totallygamergirl Racing mit unserer Drift Abteilung [GDDS] German Drift DragonS, die es nicht als einzelnen Club gibt.

Stefan, Gamertag: tgg DeviL