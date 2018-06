The Crew 2 feiert Release

Das Wochenende wird rasant. The Crew 2 feiert heute seinen Release. Das Spiel ist ab sofort für PC, Playstation 4 und Xbox One erhältlich. Besitzt ihr eine Xbox One X oder eine PlayStation 4 Pro, dürft ihr euch über 4K Displays und verbesserte Grafik freuen.

Freut euch auf amerikanischen Motorsport, ein virtuelles Abbild der USA und eine Erweiterung der physikalischen Grenzen. Euer Fuhrpark wird nicht nur Autos umfassen, sondern auch Motorräder, Boote und Flugzeuge. Egal ob zu Luft, Wasser oder auf dem Land – ihr könnt in der offenen Spielwelt eure Fahrkünste auf die Probe stellen oder euch in Rennen mit anderen Fahrern messen.

Quelle: Ubisoft

Bildquelle: Ubisoft