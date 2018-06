Pokémon GO Sommertour 2018: Safari-Zone in Dortmund

Die Pokémon GO Sommertour 2018 beginnt heute. In Dortmund ist heute die sogenannte Safari-Zone. Egal ob ihr vor Ort seid oder nicht – jeder Pokémon Trainer kann an der globalen Herausforderung von Professor Willow teilnehmen. Dafür müsst ihr einfach so viele Feldforschungsprojekte wie möglich abschließen. Erreicht die Community die gesteckten Ziele, gibt es bis zum 9. Juli einen Bonus.

Werden in jeder Region (Safari-Zone, Europa, Mittlerer Osten und Afrika, Amerika und Asien-Pazifik) die Ziele erreicht, wird am 7. Juli ein Bonus als Belohnung freigeschaltet. In dem Fall erhalten Trainer beim Drehen einer Arena-Fotoscheibe einmalig 5 Raid-Pässe, die beim Artktos-Tag genutzt werden können. In diesem Fall läuft am 7. Juli ein dreistündiges Arktos-Event, bei dem das Taschenmonster mit Glück auch als schillerndes Pokémon auftaucht.

Doch auch darüber hinaus lohnt es sich, heute zu spielen. Wer in Dortmund vor Ort ist, darf auf Begegnungen mit Icognito und Corasonn hoffen, die im Westfalenpark anzutreffen sein werden. Im Stadtgebiet erwarten euch Raid-Kämpfe. Alle anderen dürfen sich auf das vermehrte Auftauchen von Roselia freuen. Das Taschenmonster könnt ihr mit viel Glück sogar in seiner schillernden Variante fangen. Diese hat lilafarbene Blüten.

