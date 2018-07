Hyrule Warriors: Definitive Edition Feen Guide

Hyrule Warriors: Definitive Edition Feen finden

Habt ihr schon einige der Hyrule Warrios: Definitive Edition Feen gefunden? Diese unterstützen euch im Kampf, sind allerdings gar nicht so einfach zu finden. Feen bekommt ihr im Abenteuer-Modus des Spiels. Die kleinen Wesen sind allerdings leicht zu übersehen und nicht mit jenen zu verwechseln, die ihr in Flaschen aufbewahren könnt.

Wo überhaupt eine Fee gefunden werden kann, erkennt ihr an folgendem Symbol:

Hat ein Level ein solches Symbol, solltet ihr die ockerfarbenen Vasen zerschlagen, da sich darin die Feen verbergen. Verwechselt diese nicht mit den gelben Vasen – darin werdet ihr nicht fündig. Vasen stehen in Festungen. Bevor ihr die Mission beendet, solltet ihr also sämtliche ockernen Vasen zerschlagen, bis ihr die Fee einsammeln konntet. Der folgende Screenshot zeigt euch den Unterschied.

Der Einsatz eurer Hyrule Warriors: Definitive Edition Feen

Vor jedem Kampf könnt ihr euch für eine Fee entscheiden, die euch begleiten soll. Feen gehören einem Element an und unterscheiden sich voneinander. Daher ist es ratsam, möglichst viele Feen zu sammeln. Zunächst werdet ihr davon lediglich fünf besitzen können. Schließt ihr eine Abenteuer Modus Karte ab, erhöht sich dieses Limit. Bei 14 ist endgültig Schluss. Da es Dutzende Feen gibt, müsst ihr eine Auswahl treffen.

Feen könnt ihr stärken und mit Kleidung ausstatten. Ihr solltet euch dabei zunächst auf eine Fee von jedem Element konzentrieren: Licht, Finsternis, Wasser, Feuer und Blitz.

Im Abenteuer Modus lässt sich Feennahrung finden. Die Standorte sind fest und können einmal pro Tag genutzt werden. Je weiter ihr im Abenteuer-Modus vorankommt, desto leichter wird es gezielt Nahrung zu sammeln. Zerschlagt die ockerfarbenen Vasen, um die versteckte Nahrung zu finden. Der rote Haken symbolisiert, dass das Nahrungsstück bereits gefunden wurde. Am folgenden Tag ist er wieder verschwunden.

Mit Glück hinterlassen auch größere Gegner Nahrung anstelle von Materialien oder Waffen. Hierbei hilft euch eine Waffe, die einen Bonus auf Nahrung gewährt. Letztlich ist diese Variante aber rein vom Zufall und damit eurem Glück abhängig. Es lohnt sich daher, im Abenteuer-Modus Nahrung zu sammeln. Diese ist in jedem Fall hochwertig.

Kleidung wird euch ebenfalls als Belohnung angezeigt. Diese findet ihr allerdings in Schatzkisten. Spielt ihr ein Level, bei dem es als Belohnung Feen-Kleidung gibt, müsst ihr also Festungen erobern, bis ihr die richtige Schatzkiste gefunden habt. Nach Abschluss des Levels seht ihr, was ihr bekommen habt. Es gibt Oberteile, Unterteile, Kopfbedeckungen, Deko und Accessoires. Schatzkisten sind nur selten in jenen Festungen zu bekommen, in denen ihr während der Mission ohnehin vorbeikommt. Häufig sind sie in abgelegenen Bereichen zu finden, die für die Mission selbst nicht weiter relevant sind. Dies gilt übrigens auch für Nahrung.

Hyrule Warriors: Definitive Edition Feen mit Nahrung und Kleidung verbessern

Habt ihr Nahrung und Kleidung gesammelt, könnt ihr über den Menüpunkt „Feen-Gefährten“ eure Feen füttern und einkleiden. Kleidung gibt Boni, weshalb ihr hier möglichst passende Stücke wählen solltet, statt einen wilden Mix. Auch bei der Nahrung solltet ihr darauf achten, dass diese für die jeweilige Fee wirklich etwas bringt. Idealerweise gibt eine Nahrung nur ein Plus auf die Werte der Fee. Nur wenn die Werte steigen, schaltet ihr neue Fähigkeiten frei. Ist eine Fee im Level hoch genug gestiegen, kann sie davon mehrere ausgerüstet haben, was euch wiederum das Spiel erheblich erleichtern wird. Habt ihr gerade keine passende Nahrung, solltet ihr euch die also aufheben und später einer anderen Fee geben.

Sammelt ihr eine Fee, hat diese eine Fähigkeit. Ihr schaltet einen weiteren Fähigkeitsslot beim Erreichen von Level 10, 40 und 70 frei. Versucht möglichst viele Feen zu finden und im Level zu steigern, um neue Feen-Fähigkeiten zu erlernen. So könnt ihr euch Feen erstellen, die gut zu eurem Spielstil passen. Fähigkeiten setzt ihr wie Items ein, indem ihr im Kampf ZR drückt. Je stärker eine Fee ist, desto stärker sind ihre Fähigkeiten.

Bildquelle: Selbst angefertigte Screenshots aus dem Spiel Hyrule Warriors: Definitive Edition (Nintendo Switch).