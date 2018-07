Shenmue I & II erscheinen im August für PS4 und Xbox One

Was die Spatzen zuletzt eifrig von den Dächern pfiffen, entpuppt sich nun als korrekt. Shenmue I & II erscheinen am 21. August für PlayStation 4 und Xbox One. Interessierte Spieler können die Games schon jetzt vorbestellen*. Die physische Version bietet neben den Spielen auch ein zweiseitig bedrucktes Poster mit den Helden der Saga und dem original Artwork des Spiels.

Eure Vorfreude lässt sich mit einem brandneuen Trailer anheizen, den SEGA heute veröffentlicht hat. Shenmue I & II sind beliebte Klassiker, die nach vielen Bitten der Fans endlich neu aufgelegt werden. Die beliebten Spiele erzählen die Geschichte von Ryo Hazuki, der den Tod seines Vaters rächen möchte. Dabei versucht er hinter das Geheimnis eines mysteriösen Artefakts zu kommen. Was hat es mit dem Drachenspiegel auf sich?

Ab August könnt ihr euch an der Lösung des Rätsels versuchen. Die Neuveröffentlichung bietet Verbesserungen wie eine komplett skalierbare Auflösung, ein modernes (oder wahlweise klassisches) Steuerungsschema, ein überarbeitetes Userinterface und außerdem die japanische Synchronisation. Dies findet somit erstmals den Weg in den Westen. Darüber hinaus steht euch die englische Sprachausgabe zur Verfügung.

