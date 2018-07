PlayStation Store: Doppelte Rabatte Aktion gestartet

Im PlayStation Store gibt es derzeit wieder eine Doppelte Rabatte Aktion. Mehr als 100 Produkte sind reduziert. Habt ihr eine PlayStation Plus Mitgliedschaft, gibt es doppelten Rabatt. Für PlayStation Plus Mitglieder sind bis zu 80 Prozent Rabatt drin. Unten seht ihr eine Auswahl an Angeboten. Im PlayStation Store findet ihr noch mehr.

Quelle: PlayStation Store

Bildquelle: Atlus