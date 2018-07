Disgaea 1 Complete: Die Engel von Celestia stellen sich vor

Was wäre Disgaea 1 Complete ohne die Engel von Celestia? Unvollständig! Daher stellen sich Flonne und ihre Gefährten im neuesten Trailer vor. Flonne ist eine Engel-Azubine. Im Video seht ihr außerdem den Erzengel Vulcanus und den Seraphen Lamington. Bei so viel göttlicher Power, haben unloyale Dämonen, Prinnies und Co. natürlich keine Chance.

Unten könnt ihr euch den neuesten Disgaea 1 Complete Trailer ansehen. Das Spiel wird am 09. Oktober für PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen.

Quelle: NISA Pressemitteilung

Bildquelle: NISA