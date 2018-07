Pilot Sports erscheint im September für PS4 und Switch

Ab September könnt ihr mit Pilot Sports luftige Höhen unsicher machen. Euch steht dafür eine Auswahl verschiedener Fluggeräte zur Verfügung. Mit diesen versucht ihr euch an exotischen Orten an immer anspruchsvolleren Kursen. Je geschickter ihr euch dabei anstellt, desto besser fallen am Ende eure Punkte aus. Damit keine Langeweile aufkommt, bietet das Spiel mehrere Disziplinen. Darüber hinaus verspricht Entwickler Z-Software, dass sich die Fluggeräte unterschiedlich anfühlen und steuern.

Keinen Bock Pilot Sports allein zu spielen? Dann holt Freunde oder Familie an Bord. Bis zu vier Flieger können um den höchsten Score kämpfen. Dafür steht euch ein lokaler Multiplayer mit Splitscreen zur Verfügung. Im Ankündigungstrailer dürft ihr einen Blick auf den Mehrspielermodus werfen.

Pilot Sports Features:

mehr als 50 Kurse

Flugzeug, Jetpack, Fallschirm und zwei verschiedene Hängegleiter

sieben verschiedene Herausforderungsarten

freischaltbare Kurse (erkundet die tropische Insel, die Schauplatz des Spiels ist)

acht spielbare Charaktere

Partyspaß für große und kleine Gamer

Quelle: Z-Software Pressemitteilung

Bildquelle: Z-Software