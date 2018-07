Forza Horizon 4 Forzathon: Details zu den Events, Forzathon-Shop

Der Forza Horizon 4 Forzathon wurde inzwischen von den Entwicklern bestätigt. Dank der #Forzathon-Events erfreut sich selbst der Vorgänger – Forza Horizon 3 – bis heute großer Beliebtheit. Das Spiel hat zwar schon fast zwei Jahre auf dem Buckel, zeichnet sich allerdings durch eine aktive Community aus. Das Forzathon-System feiert daher auch im neuesten Teil ein Comeback. Nun gibt es erste Details dazu.

Der Forza Horizon 4 Forzathon stellt das bekannte Belohnungssystem auf den Kopf. Ihr werdet Punkte verdienen, die ihr im brandneuen Forzathon-Shop ausgegeben könnt. Die Punkte könnt ihr zum Beispiel in Fahrzeuge, Emotes, Hupen und Items stecken. Außerdem wird der Forza Horizon 4 Forzathon flexibler. Es wird sowohl #ForzathonLive Challenges geben, als auch wöchentliche Herausforderungen. Letzteres kennen wir bereits. In Forza Horizon 3 gibt es jeden Freitag neue Aufgaben. Die neuen LIVE-Challenges werden wohl nur stündlich angeboten. Vermutlich wird es in Horizon 4 auch keine Erfolge mehr für den Abschluss der Event geben – wie wir es inzwischen auch aus Motorsport 7 kennen. Der Wegfall der Erfolge ermöglicht den Entwicklern mehr Freiraum, den die Macher von Horizon 4 offenbar noch weiter ausschöpfen möchten.

Wie gefallen euch diese Änderungen?

Quelle: Jon Knoles auf Twitter

Bildquelle: Microsoft