Pokémon GO Juli Community Day mit Schiggy startet in Kürze

Bald ist es so weit. Der Pokémon GO Juli Community Day mit Schiggy wird schon in Kürze starten. Los geht es heute um 11:00 Uhr. Bis 14:00 Uhr habt ihr die Gelegenheit, jede Menge Schiggy zu fangen und von Boni zu profitieren. Entwickelt ihr während des dreistündigen Events ein Schiggy zu Turtok, kann dieses die mächtige Attacke Aquahaubitze erlernen. Diese kann Turtok nicht auf anderem Wege lernen – auch nicht per TM. Unten findet ihr alle wichtigen Daten zum Pokémon GO Juli Community Day.

In aller Kürze:

Was und Wann? Pokémon GO Juli Community Day, 08. Juli 2018, 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Pokémon GO Juli Community Day, 08. Juli 2018, 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr Besonderes Pokémon: Schiggy

Schiggy Weiterentwicklungen: Schillok (25 Bonbons) und Turtok (100 Bonbons)

Schillok (25 Bonbons) und Turtok (100 Bonbons) Boni während des Community Day: 3-Stündige Lockmodule, Distanz für das Ausbrüten von Eier auf ¼ reduziert, besondere Forschungsaufgaben, Attacke „Aquahaubitze“ für Turtok, Schiggy und alle Entwicklungen mit Sonnenbrille, Shiny Schiggy-Familie

Wenn ihr am Pokémon GO Juli Community Day teilnehmt, könnt ihr auch die schillernde Form von Schiggy fangen. Diese wird wieder mit erhöhter Wahrscheinlichkeit zu finden sein. Für Fans gibt es außerdem ein ganz besonderes Schmankerl. Es gibt besondere Feldforschungen. Über diese gibt es auch Schiggy mit Sonnenbrille. Die Brille behält euer Taschenmonster auch auf, wenn ihr es weiterentwickelt. Außerdem gibt es Schiggy mit Sonnenbrille als Shiny. Ihr solltet also möglichst viele Pokéstops besuchen und Quests erledigen.

Items wie Rauch, Glücks-Eier und Lockmodule machen euch das Leben auch dieses Mal wieder einfacher. Im Shop gibt es aktuell mehrere Boxen im Angebot.

Quelle: Niantic, Pokémon GO

Bildquelle: Niantic