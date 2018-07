F1 2018 Entwicklertagebuch zeigt den Karriere-Modus

Ein erstes F1 2018 Entwicklertagebuch wurde veröffentlicht und beleuchtet den Karriere-Modus des Rennspiels. Das Video ist der Auftakt einer vierteiligen Videoreihe. Die Bewegtbilder zeigen euch, wie ihr in F1 2018 die Schlagzeilen beherrscht. Zeitlich limitierte Interviews helfen zum Beispiel dabei, euch ins virtuelle Rampenlicht zu setzen.

In dem Rennspiel werdet ihr immer wieder auf die Reporterin Claire treffen. Im Video seht ihr, wie ihr mit ihr interagiert. Außerdem erfahrt ihr, wie wichtig Außenwirkung sein kann und wie euch dies in eurer Karriere voranbringt. Euer Verhalten im Rampenlicht beeinflusst auch das Verhalten eures Teams. Geht ihr die Sache geschickt an, erarbeitet ihr euch dadurch Vorteile wie die Verfügbarkeit von Upgrades und Angebote. Liegt euch der Umgang mit den Medien nicht, werden Teile eures Teams weniger positiv reagieren.

Ab dem 24. August könnt ihr Schlagzeilen machen. An diesem Tag erscheint F1 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Quelle: Codemasters

Bildquelle: Codemasters