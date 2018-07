Ein neuer Yakuza Kiwami 2 Story Trailer gewährt uns einen Blick auf die Geschichte des Spiels. In der schlüpft ihr in die Rolle von Kazuma Kiryu. Der Drache von Dojima – so wird Kiryu genannt – kehrt nach Sotenburi zurück. Er soll dort einen Frieden zwischen Tojo-Clan und Omi-Allianz aushandeln und damit einen Krieg verhindern. Dabei kreuzt ein neuer Rivale seinen Weg. Der Drache von Kansai – Ryuji Goda – ist ein ernst zu nehmender Gegner. Welcher Drache wird am Ende die Oberhand gewinnen?

Ob Yakuza Kiwami 2 etwas für euch ist, könnt ihr schon heute herausfinden. Im PlayStation Store ist eine kostenlose Demo verfügbar. In dieser steht euch unter anderem das alte Revier von Majima offen – das Grand. Eure Freizeit könnt ihr mit Dart, Karaoke und im Golf-Center verbringen. Lust? Hier könnt ihr euch die Demo holen.

Das Spiel erscheint am 28. August für die PlayStation 4.

Quelle: Atlus Pressemitteilung

Bildquelle: Atlus