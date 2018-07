Indivisible Teaser zeigt das animierte Opening

Das Entwicklerstudio Lab Zero Games reiste mit seinem Spiel Indivisible zur Anime Expo. Dort wurde der Hybrid aus Plattformer und Rollenspiel gezeigt. Besser gesagt ein Teil des animierten Intros des Spiels. Daheimgebliebene müssen sich die hübschen Szenen natürlich nicht entgehen lassen. Unten könnt ihr euch das Video ansehen.

Das Video wurde von Titmouse (Avatar: The Last Airbender, Big Mouth) und TRIGGER (Little Witch Academia) geschaffen. Für die musikalische Untermalung ist Komponist Hiroki Kikuta (Soul Calibur V, Secret of Mana) verantwortlich. Diese Expertise zahlt sich aus – findet ihr auch?

Indivisible erscheint in der ersten Jahreshälfte 2019 für Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Quelle: 505 Games Pressemitteilung

Bildquelle: 505 Games