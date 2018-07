No Man’s Sky 11 Things Trailer veröffentlicht

Der No Man’s Sky 11 Things Trailer zeigt 11 Dinge, die sich seit der Erstveröffentlichung geändert haben. Dazu gehören neue Biome, ein überarbeitetes Handelssystem, neue Spielmodi, Missionen, Weltraumkämpfe und Sternenportale. Wenn ihr euch selbst einen Überblick verschaffen möchtet, könnt ihr euch unten das neue Video ansehen.

Die nächsten No Man’s Sky Neuerungen stehen derweil in den Startlöchern. Am 24. Juli erscheint das NEXT Update. Am selben Tag wird der Titel erstmals für die Xbox One erscheinen. Für Fans des Spiels wird mit der Xbox One-Version und dem NEXT-Update ein langgehegter Traum war. Das Spiel bekommt einen Multiplayer.

Quelle: 505 Games Pressemitteilung

Bildquelle: Hello Games