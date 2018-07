State of Mind erscheint Mitte August, Story Trailer

Der futuristische 3D Thriller State of Mind wird am 15. August für Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die Handlung des Spiels beginnt im Jahr 2048. Ihr erlebt eine futuristische Zukunft, inspiriert von den technologischen Versprechen unserer Zeit. Die Welt ist noch sehr viel düsterer geworden, Kriminalität ufert aus, Luft und Trinkwasser sind verschmutzt und Menschen werden zunehmend von humanoiden Robotern und Drohnen ersetzt. Vernetzung, wohin das Auge auch blickt und Überwachung ist längst Teil des Alltags.

Ihr schlüpft in State of Mind in die Rolle von Richard Nolan. Ein Journalist, dessen Leben aus den Fugen gerät als Frau und Kind verschwinden. Seine Erinnerungen sind nicht vollständig und es liegt an euch, die Geheimnisse zu lüften. Welche Rolle spielt dabei die virtuelle „City 5“ und was ist überhaupt real?

Der neue State of Mind Story Trailer gewährt einen Einblick in die düstere Zukunftsvision des Spiels.

Quelle: Daedalic Pressemitteilung

Bildquelle: Daedalic