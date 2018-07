Nelke & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World erscheint im Winter

Koei Tecmo bringt das Spiel Nelke & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World in den Westen. Der Titel wird im Winter für Nintendo Switch und PlayStation 4 erscheinen. Einen konkreten Erscheinungstermin gibt es noch nicht.

Das Spiel lässt euch in die Rolle der Adeligen Nelke von Lestamm schlüpfen. Alchemie gehört nicht zu ihren Stärken, weshalb sie sich für eine Laufbahn als Regierungsbeamtin entscheidet. Sie möchte anderen Menschen helfen und erhält von ihrem Vater die Erlaubnis, den Granzweit-Baum zu suchen. Laut einem Gerücht steht dieser in der Nähe vom Dorf Westwald. Die Erlaubnis hat allerdings einen Preis. Nelke wird zur Gouverneurin der Region und muss sich um die Belange von Westwald kümmern. Damit dies gelingt, benötigt sie die Hilfe von Alchemisten. Fans der Reihe kennen diese bereits aus früheren Spielen der Atelier-Reihe. Es wird ein Wiedersehen mit zahlreichen bekannten Charakteren geben.

In den kommenden Wochen sollen weitere Details zu Nelke & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World bekanntgegeben werden.

Quelle: Koei Tecmo Pressemitteilung

Bildquelle: Koch Media