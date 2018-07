Forza Horizon 4: Ein Blick auf den virtuellen Herbst

Nachdem PlayGround Games vor einigen Tagen in einem Livestream den Forza Horizon 4 Sommer gezeigt hat, dürfen wir nun einen Blick auf den Herbst werfen. In dem Rennspiel werden die Jahreszeiten eine große Rolle spielen. Diese ändern sich und damit auch die Umgebung. Im Herbst erwarten euch Bäume mit buntem Laub. Die Spielwelt gestaltet sich im Herbst sehr farbenfroh.

Ein Highlight des letzten Livestreams war ein Blick auf die Forza Horizon 4 Weltkarte. Die Größe der Spielwelt soll der von Forza Horizon 3 gleichen. Mit dem Unterschied, dass sich die Spielwelt durch die Jahreszeiten erheblich ändern wird.

Der Übergang zwischen Offline- und Online-Modus scheint in Horizon 4 fließend zu sein. Im Livestream waren keine Ladezeiten zu sehen. Es gibt einen Online-Fotomodus, der sogar Belohnungen für euch bereithält. Darüber hinaus soll es in Forza Horizon 4 einen spürbaren Unterschied zwischen Offroad-Fahrzeugen und Straßenwagen geben. Es wird wieder Bodykits geben, wobei ihr euch auch auf einige Offroad-Bodykits freuen dürft. Auch im neuesten Teil der Reihe erwarten euch Fähigkeiten und Fähigkeitslieder.

Ein weiterer interessanter Part des Videos ist der sogenannte #Forzathon LIVE. Während in den aktuellen Forza-Spielen die Events wöchentlich laufen, wird es in Forza Horizon 4 auch deutlich kürzere Events geben – die sogenannten LIVE-Events. Bei denen könnt ihr Punkte verdienen, die sich im Forzathon-Shop investieren lassen. Das Angebot vom Shop ändert sich wöchentlich – zusammen mit der Jahreszeit. Bei den LIVE-Events soll es sogenannte Stages geben. Insgesamt gibt es drei solcher Stages. Eine #Forzathon-Gruppe hat 15 Minuten Zeit, um die Ziele zu erreichen. Nur wenn dies gelingt, kommt ihr in die nächsthöhere Stage.

Die sogenannten Horizon Editions gibt es in Forza Horizon 4 ebenfalls wieder. Dieses Mal heißen sie allerdings Forza Edition – wie in Forza Motorsport 7. Eure Belohnung hängt in Horizon 4 offenbar wieder von allen Einstellungen des Schwierigkeitsgrades ab. In Motorsport 7 spielt dafür nur der Schwierigkeitsgrad der Drivatare eine Rolle. Ein System, welches vielen Spielern missfällt. Sammelt ihr genug Erfahrungspunkte, werdet ihr auch in Horizon 4 mit einem Wheelspin belohnt. Dieses Mal gibt es den sogenannten Super Wheelspin, bei dem Spieler offenbar gleich drei Belohnungen erhalten können.

Quelle: PlayGround Games Livestream

Bildquelle: Microsoft

Vielen Dank an Minniva, für den Hinweis zu dieser News.